«Колорадо» — «Вегас»: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на шестой матч второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли – на серию, в которой играют «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс».



Ставка: победа «Колорадо» в матче за 2.10.

«Я уже замечал, что «Колорадо» в этой серии играет по нисходящей. 7:1 и 3:2 в овертайме в Денвере.



Но за этим последовали три поражения: 2:3 в овертайме и 1:5 в Лас-Вегасе.



И вот «Эвеланш» уступили ключевой, пятый матч в Денвере, причем снова в овертайме (2:3). Посмотрите, сколько блоков сделали хоккеисты «Голден Найтс»: 26 против 11. Это прям очень круто. Нэйтан Маккиннон, лидер «Колорадо», в последних двух матчах серии не набрал ни одного очка. Его очень здорово закрывают.



А вот защитник Алекс Пьетранджело сделал четыре блока, два хита, семь раз бросил в створ ворот и отдал одну голевую передачу. Он – настоящая машина, и вот на таких парнях держится «Вегас». Шестой матч пройдет в столице развлечений в штате Невада. У себя дома «Голден Найтс» могут и должны ставить точку.



Я бы в этом матче взял кэф 2,10 на итоговую победу «Колорадо». Да, вопреки логике, но согласно зову интуиции. Потому что пятый матч в принципе прошел в равной борьбе, и «Эвеланш» нащупали свою игру. Не очень верю, что победитель регулярного чемпионата может отдать аж четыре матча подряд. И теперь, прижатые к стенке, хоккеисты «Колорадо» просто обязаны что-то придумать», — сказал Лысенков.