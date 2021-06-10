Евро-2020: прогноз Ровшана Аскерова на финалиста турнира

Игрок интеллектуального телевизионного клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на финалистов Евро-2020, который стартует 11 июня.



Ставка: Англия выйдет в финал за 2.80.



«Попробую спрогнозировать одного из финалистов чемпионата Европы по футболу — 2020.



В восьмёрке лучших, кроме Италии и Бельгии, можно представить Англию, Нидерланды, Францию, Испанию, Португалию. Германия — хорошо, если из группы выйдет.



В полуфинал выйдет Франция и, вероятно, кто-то из пары Испания — Англия. Я думаю, что англичане, опять-таки если не ставить на сенсацию.



В общем, идеальный для меня финал: Бельгия — Англия. Если англичанам не помешает, например, их «любимая» Хорватия. Она хоть постаревшая и уставшая, но всё-таки Хорватия!» — сказал Аскеров.