Евро-2020: прогноз Ровшана Аскерова на финалиста турнира
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Игрок интеллектуального телевизионного клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на финалистов Евро-2020, который стартует 11 июня.
Ставка: Англия выйдет в финал за 2.80.
«Попробую спрогнозировать одного из финалистов чемпионата Европы по футболу — 2020.
В восьмёрке лучших, кроме Италии и Бельгии, можно представить Англию, Нидерланды, Францию, Испанию, Португалию. Германия — хорошо, если из группы выйдет.
В полуфинал выйдет Франция и, вероятно, кто-то из пары Испания — Англия. Я думаю, что англичане, опять-таки если не ставить на сенсацию.
В общем, идеальный для меня финал: Бельгия — Англия. Если англичанам не помешает, например, их «любимая» Хорватия. Она хоть постаревшая и уставшая, но всё-таки Хорватия!» — сказал Аскеров.
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