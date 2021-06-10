Евро-2020: прогноз Павла Занозина на победителя турнира

Футбольный комментатор и амбассадор БК «Фонбет» Павел Занозин сделал долгосрочный прогноз на победителя Евро-2020.



Ставка: победа Бельгии за 7.70.



«Долгосрочные прогнозы — сложная штука. Вообще большие турниры тем и хороши, что почти никогда невозможно предсказать, кто их выиграет. Но фавориты понятны. Для меня, если вынести за скобки сборную Франции, которая является чемпионом мира и остаётся сильнейшей командой планеты, очень интересно понаблюдать за сборной Бельгии.



Это если мы говорим о топовых командах, потому что «красные дьяволы» — это сборная с лучшим поколением во всем европейском и мировом футболе. Это поколение пока себя так и не реализовало. То, чего добилась команда на чемпионате мира в России, на мой взгляд, далеко не потолок для неё. Она очень слабо сыграла тогда в полуфинале. Думаю, что сейчас бельгийцы сделают выводы. Кстати, на Евро-2016 матчи плей-офф стали для них камнем преткновения.



Сборной России предстоит начинать турнир именно матчем с «красными дьяволами». Мы сразу поймём, чего ждать от этой команды на турнире. Но думаю, что «красные дьяволы» способны замахнуться на победу на чемпионате Европы. Потому что у них самый сбалансированный состав на турнире, он даже в чём-то сильнее французского. Бельгийцы — третьи фавориты чемпионата.



Ещё шансы сборной Англии очень высоко котируются. Но тут я не согласен. На мой взгляд, англичанам не хватит опыта, чтобы добиться победы или даже выхода в финал. А на Бельгию я бы поставил. А вам предлагаю присмотреться к варианту, что «красные дьяволы» выиграют турнир», — сказал Занозин.