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Букмекеры назвали вероятность отказа России от участия в Евро-2020 из-за формы Украины

Букмекеры назвали вероятность отказа России от участия в Евро-2020 из-за формы Украины
Пётр Кондаков
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Разгорается скандал вокруг формы сборной Украины, в которой команда будет выступать на Евро-2020. Резонанс вызвало нанесение на форму границ страны, включающих Крым, и надписи «Слава Украине — Героям слава». Российские футбольные власти направили обращение в УЕФА, поскольку увидели в этой форме политические посылы. При этом УЕФА согласовал форму украинцев.

Между тем, букмекерская компания Favbet открыла приём ставок на то, что сборная России откажется участвовать в Евро-2020 из-за формы Украины. Прямо сейчас букмекер оценивает вероятность такого события коэффициентом 20.00, это примерно 5% вероятности.

Сборные России и Украины могут сыграть на Евро-2020 не ранее стадии четвертьфинала. По словам президента РФС Александра Дюкова, вопрос о снятии команды с чемпионата Европы даже не обсуждался.

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