Бельгия — Россия: прогноз Ильи Казакова на матч Евро-2020

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Бельгия – Россия.
Ставка: обе забьют за 1.95, гол Бельгии с пенальти за 4.50.
«Дождались Евро-2020 наконец-то. Игра Бельгия – Россия не будет определяющей для нашей команды в плане дальнейших перспектив, но это игра, которая задаст эмоцию, задаст тон всему этому групповому этапу.
Я не хочу ставить на результат. Понятно, что мы не фавориты в этой игре, предчувствие не очень хорошее. Я бы поставил на то, что обе команды в этой игре забьют. Мне кажется, что сборная России в Санкт-Петербурге на эмоциях хотя бы один раз забить сумеет. Не знаю как, не знаю, при каком счёте, но уверен, что это произойдёт. В том, что Бельгия забьёт, у меня сомнений нет. В этой ставке я уверен на 8 из 10.
Вторую ставку, которую я бы посоветовал, в которой я уверен на 7 из 10, это то, что Бельгия в этой игре один из мячей забьёт с пенальти. Вероятность этого довольно высока. Но мы будем болеть, Россия, вперёд!»
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