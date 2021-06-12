Бельгия — Россия: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Европы

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч группового раунда чемпионата Европы 2020 года по футболу Бельгия — Россия.
Ставка: победа Бельгии и тотал больше 2.5 гола за 2.65.
«У сборной России в первом матче на чемпионате Европы непростая задача — необходимо попробовать показать мастерство с Бельгией, которая вновь входит в континентальное первенство в статусе одного из главных претендентов на первое место. Конечно, у бельгийцев есть определённые трудности — пока не готов Кевин Де Брёйне, травмирован Аксель Витсель — но и без этих ребят под рукой у Роберто Мартинеса отличный подбор игроков. Особенно тревожит, каким образом российская оборона будет противостоять Ромелу Лукаку, который провёл чуть ли не лучший клубный сезон в своей карьере.
Кстати, тема готовности нашей обороны — это тоже очень важный момент. Федор Кудряшов пропускает первые два матча, с бельгийцами Станислав Черчесов наверняка сделает ставку на тройку центральных защитников, а значит, придётся искать новую фигуру к Джикии и Семёнову. Это, конечно, сделает нашу оборону уязвимее, и с Бельгией этот фактор может быть ключевым.
В общем, не сомневаюсь, что у бельгийцев получится забить, а с учётом того, что последние три встречи с участием этих сборных получились крайне результативными, думаю, что и в этот раз голов должно быть много. Потому поставлю на результативность и первую победу бельгийцев.
Таким образом, мой прогноз на этот матч — победа Бельгии и тотал больше 2.5 гола».
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