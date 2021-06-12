Бельгия — Россия: прогноз Эдуарда Мора на матч Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч Бельгия — Россия.



Ставка: победа Бельгии за 1.74, ИТБ 1.5 гола Бельгии за 1.89, гол Бельгии в первом тайме за 1.72.

«Очень интересный матч, которого мы все ждём. Конечно, России очень не повезло, что дебютный матч приходится на одного из фаворитов Евро, сборную Бельгии.



Бельгийцы хорошо сыграны, у них хороший тренер, очень много топовых футболистов. Есть супервёзды, как Азар, или лучший футболист Италии Лукаку. Практически в каждой линии играют звёзды. Количество не запредельное (как у Франции), зато они постоянно играют вместе и уже сыграны. У команды хороший средний возраст, хорошая атмосфера. Повторюсь, это один из фаворитов чемпионата.



Любая команда хочет мощно начать чемпионат, чтобы обеспечить себе хороший задел и не переживать по поводу выхода из группы.



Наверняка Бельгия с первых секунд пойдёт в атаку, России придётся глубоко обороняться и проводить контратаки. Будут попытки играть через Дзюбу. Но практика показывает: если против форварда «Зенита» играют мощные футболисты из топовых клубов, то Артём сделать ничего не может. Когда он теряет преимущество в антропометрии, его переигрывают. Длинные передачи на Дзюбу могут сыграть против Финляндии и Дании, но против Бельгии не помогут.



В обороне у Черчесова нет Кудряшова. По большому счёту игра будет в пять защитников, из них три центральных. При этом в центре хороший уровень только у одного — это Джикия. Есть Семёнов, но без Кудряшова сыгранности не будет.



Поэтому я жду разрыв. Думаю, что Бельгия уверенно победит. Для меня удивителен высокий кэф на чистую победу Бельгии. Можно ставить П1 и не сомневаться.



Также я думаю, что Бельгия забьёт больше полутора голов. Причём с первых секунд они начнут играть резво и должны забить уже в первом тайме».