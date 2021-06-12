Бельгия — Россия: прогноз Артура Петросьяна на матч Евро-2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на групповой раунд Евро-2020 Бельгия — Россия.



Ставка: победа Бельгии по угловым в первом тайме с форой (-1) за 2.08, победа Бельгии по угловым с форой (-1.5) за 1.84, тотал меньше 2.5 гола за 1.85.

«Понятно, что позитивного мало, так как сборная оставляла неважное впечатление в последних играх. Но надо понимать, что в матчах с болгарами и поляками российской сборной приходилось больше владеть мячом, созидать, взламывать оборону – это явно не её футбол. В матче с бельгийцами команде должно быть более удобно, так как без мяча сборной России играть удобнее, чем с ним. Именно таким образом можно будет использовать все свои козыри. Команда будет играть в пять защитников, максимально компактно, прессинговать и периодически пытаться за счёт контратак что-то создавать впереди.



Что касается бельгийцев, то я недавно говорил, что не жду каких-то больших свершений от них. Да, это одна из сильнейших по составу команд, но не думаю, что она способна выиграть Евро или даже приблизиться к победе. По последним играм в созидании чувствовались некие проблемки. К тому же это первый матч на Евро, так что не думаю, что команда, которая планирует далеко зайти, будет все свои козыри выставлять на стол прямо сразу. Не думаю, что она побежит вперёд и будет стремиться крупно обыгрывать сборную России. Если она забьёт один мяч, этого хватит. Не думаю, что здесь будет убедительная победа сборной Бельгии, если она вообще будет.



Мне кажется, что здесь стоит обратить внимание на различные рынки, кроме исходов. Например, угловые. Понятно, что Бельгия будет владеть подавляющим игровым и территориальным преимуществом, она активно использует фланги. Можно поставить на победу Бельгии в первом тайме по угловым с форой (-1) и на общую победу Бельгии в матче с форой (-1.5).



Ещё бы я поставил на то, что матч не получится результативным – тотал меньше 2.5 гола».