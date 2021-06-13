Австрия — Северная Македония: прогноз Артура Петросьяна на матч Евро-2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Австрия — Северная Македония.
Ставка: Македония не проиграет и тотал меньше 3.5 гола за 2.43.
«Вряд ли эта игра получится зрелищной. Австрийцы достаточно прямолинейны, не слишком разнообразны во владении и не слишком креативны. Наверняка главный упор у них будет сделан на стандарты, габариты Калайджича, ну и что-то интересное от Алабы и Забитцера.
Македонцы же, хоть являются по праву одними из аутсайдеров турнира, в свой день вполне могут удивить. Они довольно неплохо организованны и периодически изображают что-то интересное в контратаках. Наверняка именно в дебютном матче на Евро они постараются сыграть на максимуме и прыгнуть выше головы.
В общем, не исключаю здесь мини-сенсации и того, что македонцы смогут как минимум не проиграть».
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