Нидерланды — Украина: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Нидерланды – Украина.
Ставка: обе забьют за 2.21.
«От голландцев никогда не знаешь, чего ждать. Если у них пойдёт игра, оранжевые могут дойти хоть до полуфинала, ну а если нет, то опростоволоситься и даже не выйти из группы. Конечно, по именам это хорошая, крепкая команда, но когда нет уверенности, что атакующие силы используют свой потенциал, а игра без мяча будет на уровне, сложно говорить о перспективах.
От Украины как раз, как правило, знаешь, чего ждать. Это организованная команда с приличными исполнителями в каждой из линий. Команда Андрея Шевченко вполне может удивить на Евро, хотя бы потому, что особо никто не ждёт свершений.
Предположу, что игра на «Амстердам Арене» получится интересной с моментами и у одних, и у других ворот. Букмекеры не ждут здесь голов, ну а мне кажется, что как минимум по разу соперники сумеют отличиться».
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