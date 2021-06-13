Англия — Хорватия: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Европы

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч чемпионата Европы Англия — Хорватия.

Ставка: победа Англии за 1.70, тотал больше 2.5 гола за 2.10.

«Англичане блестяще прошли отборочную кампанию, выиграли семь игр из восьми, много забивали. Разница голов 37–6 говорит о хорошей реализации голевых моментов и достойной обороне. Хорваты чаще оступались на пути к Евро-2020. Да и разница мячей у них худшая среди всех победителей отборочных групп.

Хорваты имеют с англичанами старые и принципиальные счёты. Именно хорваты не пустили «Трёх львов» на Евро-2008. Англичане затем разгромили их в отборе к ЧМ-2010. А на ЧМ-2018 хорваты обыграли англичан в полуфинале. Думаю, и в этой встрече голы будут. Англия сейчас поинтереснее, а хорваты несколько постарели, потеряли свежесть».