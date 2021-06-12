Бельгия — Россия: прогноз Павла Кириченко на матч Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Бельгия – Россия.



Ставка: победа Бельгии за 1.76.

«Сборная России по футболу стартует на Евро-2020 матчем с одним из фаворитов всего турнира. С Бельгией наша сборная дважды играла в 2019 году и оба раза уступила — 1:3 на выезде и 1:4 дома. Предстоящий матч может не получиться результативным, наверняка Станислав Черчесов выстроит модель, похожую на ту, которая остановила Испанию три года назад. В другой футбол конкурировать с бельгийскими звёздами россияне просто не могут — уровень игроков слишком разный. Но всё-таки предположу, что сдержать Бельгию с мощнейшим Лукаку на острие не получится и победу одержит команда Роберто Мартинеса. Слишком разные весовые категории.



Удивляет коэффициент на победу Бельгии, на который явно наложили отпечаток место проведения игры (Санкт-Петербург) и травма Кевина Де Брёйне. Но с атакующими полузащитниками у бельгийцев и без Де Брёйне полный порядок, а родные стены в прошлой встрече этих команд России не помогли».