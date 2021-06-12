Бельгия — Россия: прогноз Константина Генича на матч Евро-2020

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Бельгия — Россия.



Ставка: победа Бельгии за 1.75.

«А вот скажите, начинать чемпионат с матча против фаворита — это хорошо или плохо? На Евро 2012 года начинали против не фаворита, а на Евро-2008 — против фаворита. Проиграли испанцам крупно, а потом греков обыграли, шведов обыграли и прошли дальше.



Здесь же при новой схеме и при новом розыгрыше Россия начинает чемпионат с матча против Бельгии. Вроде бы это и не очень хорошо, так как ты можешь недосчитаться очков, так как впереди и Финляндия, и Дания.



С другой стороны, фаворит вроде бы и не должен с ходу вкатываться-внедряться в этот турнир. Так как бельгийцы числятся среди фаворитов турнира, то они настроены пройти максимально далеко, а если они всё выплеснут на ранних стадиях, то что же останется на июль?



Бельгия, безусловно, фаворит. Я даже удивлен букмекерским котировкам. Такой высокий коэффициент на победу Бельгии. Мы видели, как бельгийцы достаточно уверенно разбирались с российской командой. Да, не будет Кевина Де Брёйне, но посмотрите, какой разноплановый набор игроков и без него.



Я видел игру Бельгии против Хорватии. В первом тайме бельгийцы действительно смотрелись очень неплохо. В какой-то момент они мощно хорватов подавили, забили в нужный момент. Выиграли со счётом 1:0, но показали футбол мастеровитый.



Сборная России, конечно же, окопается. Конечно же, будет рассчитывать на контратаки. Думаю, что это будет приблизительно так же, как играла сборная против Испании на чемпионате мира. Сдюжат или нет? Не знаю, не уверен.



Мне кажется, такой высокий коэффициент на Бельгию — это такая себе замануха. С другой стороны, почему бы этим не воспользоваться. Мне кажется, что бельгийцам важно сразу же вкатиться в чемпионат. Там уже будут варианты, где и с кем играть и какие могут быть перелёты.



Поэтому в первую очередь беру чистую победу Бельгии. Считаю, этого вполне достаточно для ординарной ставки. Думаю, разгрома быть не должно».