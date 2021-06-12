Бельгия — Россия: где смотреть онлайн-трансляцию матча Евро, какой телеканал покажет

12 июня состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 Бельгия — Россия. Начало игры — в 22:00 мск.



Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». В прямом эфире матч покажет телеканал «Россия 1».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами бельгийцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76 (около 56% вероятности). Успех россиян оценён экспертами в 5.75 (18%). А ставки на ничью принимаются за 3.84 (26%).



Букмекеры считают, что матч 1-го тура чемпионата Европы Бельгия — Россия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют бельгийцы, сыграет коэффициент 1.15. Гол россиян оценён коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.