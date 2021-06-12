Бельгия — Россия: прогноз Никиты Ковальчука на матч Евро-2020 12 июня

Блогер Никита Ковальчук сделал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Бельгия — Россия.
Ставка: ИТБ 1.5 гола Бельгии за 1.75.
«Вот и начинается чемпионат Европы, как-то совершенно неожиданно для нас. По-моему, мы даже к этому не готовы. Есть ощущение, что многим на него плевать, вам не кажется?
Сборная России привычно без интереса входит в турнир – мы привыкли ожидать чего-то печального. Товарищеские матчи нас не переубеждают в обратном. С другой стороны, мы также подошли и к домашнему чемпионату мира, и помним, чем это закончилось.
Можно было бы говорить о том, что Черчесов любит удивлять, любит стартовать в турнирах неожиданно, фантастически раскрываясь, но мы начинаем с Бельгии. Соответственно это будет закрытая игра, мы будем играть в пять защитников, выбивая на Дзюбу. Скорее всего, мы увидим что-то креативное только в исполнении Головина, мы будем играть вторым номером. Говорить о какой-то яркой игре и ярком старте, наверное, не пристало.
Многие говорят о том, что вдруг мы забьём гол и упрёмся, ведь у Бельгии не будет играть Кевин Де Брёйне. Но я думаю, что Бельгия забьёт первая, что заставит нашу команду раскрываться, и мы пропустим ещё раз. Так что Бельгия забьёт минимум два мяча.
Вы уж простите, что так непатриотично, но давайте трезво смотреть на вещи. Когда мы говорим о прогнозах, то патриотизм здесь неуместен».
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