Англия — Хорватия: прогноз Александра Вишневского на матч Евро-2020 в Лондоне

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Англия — Хорватия.



Ставка: Англия не проиграет + тотал больше 1.5 гола за 1.67.

«Три года назад я, как и многие из вас, с трибун стадиона «Лужники» наблюдал, как хорваты обыграли англичан и вышли в финал чемпионата мира по футболу. С тех пор команды дважды встречались в Лиге наций, где успешнее была Англия — она взяла четыре очка в матче против хорватов.



Мне кажется, что за эти три года англичане стали сильнее. У них появились прекрасные молодые игроки, а вот сборная Хорватии мало того, что осталась командой ветеранов, так ещё и многие сильные футболисты ушли. Нет больше Манджукича, Ракитича, Срны. Из всех лидеров остался 36-летний Лука Модрич, который уже не так тянет.

Одно дело, когда он в «Реале» составляет часть мощной тройки центральных полузащитников, и другое дело — сборная Хорватии, где всё внимание будет сконцентрировано на него. К тому же 36 лет — уже серьёзный возраст для футболиста. Боюсь, что сборная Хорватии не сможет играть на том уровне, на котором она блистала на российских стадионах. Мне кажется, что хорваты, да ещё и на стадионе «Уэмбли» вряд ли смогут что-то сделать. Лучшее, на что хорваты могут рассчитывать, — это ничья.



Помимо того, что Англия как минимум не проиграет в этом матче, логично ждать обмена голами, потому что сборная Хорватии пропускает очень много. В шести матчах Лиги наций против топ-сборных хорваты каждый раз пропускали и забивали в ответ. Можно подумать над ставкой «Англия не проиграет и обе забьют».



Но больше всего мне нравится ставка «Х2 и тотал больше 1.5». Мне кажется, это лучшее, что можно найти».