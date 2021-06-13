Нидерланды — Украина: прогноз Эльвина Керимова на матч Евро-2020 13 июня

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на групповой раунд Евро-2020 Нидерланды — Украина.
Ставка: обе забьют за 2.16.
«Сегодня я даю прогноз на матч чемпионата Европы Нидерланды – Украина. Это группа, где ещё играют Северная Македония и Австрия. Мне кажется, что группа очень ровная и здесь нет явного фаворита.
В первом туре встретятся прямые конкуренты за выход в плей-офф. Думаю, что игра должна получиться яркой и зрелищной. Голландцы делают ставку на владение, на игру первым номером, они будут стараться доминировать. Преимущество голландцев сконцентрировано в атаке, особенно после того, как стало известно об отсутствии ван Дейка. Конечно, оборона сборной понесла серьёзную потерю — это важнейший футболист в линии обороны.
Украина надёжной обороной не отличается. На старте отборочного цикла к чемпионату мира украинцы пропускали во всех трёх матчах. Ладно от французов, но пропустили они и от казахов и финнов — есть определённые проблемы в обороне. В атаке украинцы моменты создают, стилистически команда нравится многим зрителям, потому что старается играть первым номером и владеть мячом. Андрей Шевченко поставил задачу не просто играть на результат, но и чтобы эта игра нравилась зрителю. Когда у сборной Украины идёт игра, то она показывает привлекательный футбол.
Думаю, мы получим матч, в котором моменты будут возникать у ворот обеих команд. Учитывая проблемы команд в защите и сильные стороны в линии атаки, очень привлекательно выглядит ставка «обе забьют», тем более что коэффициент хороший — 2.16. Я жду яркой и раскрепощённой игры».
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