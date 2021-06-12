Бельгия — Россия: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Европы по футболу 12 июня

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Бельгия — Россия в 1-м туре группового этапа Евро-2020.



Ставка: победа Бельгии с форой (-1) за 2.49.

«Первый матч для нашей сборной на чемпионате Европы. Играем дома — в Санкт-Петербурге. И, к сожалению, это наше единственное преимущество в этом матче. Весь стадион заполнить не получится, но поддержка будет ощутимой. Она нам помогла три года назад на чемпионате мира. Хочется, чтобы и сейчас болельщики дали энергию игрокам.



Если же реально смотреть на вещи, то побороться с этой сборной Бельгии нам будет тяжело. Де Брёйне не будет в этой игре, но мы же видим состав бельгийцев… Как наша оборона будет останавливать Лукаку? Я не представляю. А там любой игрок из состава может представлять угрозу. Это одна из сильнейших сборных мира.



Не придали оптимизма и контрольные игры. Какого-то позитива в матчах с Польшей и Болгарией я для себя не отметил. Возможно, мы готовим какой-то сюрприз, что-то наигрываем, чего пока не видно было. Пусть так и будет.



Но мы даём прогнозы, поэтому здесь порекомендовал бы ставить на Бельгию с форой (-1). Не так давно с бельгийцами играли, в том числе в Санкт-Петербурге. Вряд ли кто-то забыл, чем всё это закончилось. За два матча семь мячей пропустили. Не вижу, в чём сборная прибавила с того момента».