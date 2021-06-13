Нидерланды — Украина: прогноз Романа Нагучева на матч Евро-2020

Известный спортивный журналист, комментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Нидерланды — Украина.
Ставка: победа Украины с форой (+1) за 1.70.
«Сборные Нидерландов и Украины не играли между собой на крупных международных турнирах. Разве что на молодёжном уровне, где голландцы обыграли украинцев в финале чемпионата Европы более 10 лет назад.
Украина под руководством Андрея Шевченко — очень хорошая команда. Там есть несколько молодых звёзд с чемпионата мира U-21, который украинцы выиграли, а также есть футболисты, которые играют в больших европейских клубах или составляют основу киевского «Динамо». Короче говоря, слишком много хороших игроков, поэтому голландцам будет очень непросто.
Голландцы фавориты, но я бы не стал брать их победу, потому что это очень рискованно. Игра против Шотландии показала, что у голландцев есть проблемы в обороне — они едва не проиграли. В такой ситуации лучше брать Украину с плюсовой форой. Если голландцы и победят, то с разницей не больше одного мяча. Будет не очень результативная игра, будет много фолов. Победа Украины с форой (+1) — это мой прогноз».
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