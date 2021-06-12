Бельгия — Россия: прогноз Павла Занозина на матч Евро 12.06.2021

Футбольный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч группового этапа чемпионата Европы по футболу-2020 Бельгия — Россия.



Ставка: победа Бельгии за 1.76

«Ставить на своих — это всегда большая боль. Потому что немножко необъективно относишься к своей команде. Ты думаешь, что она сильнее, чем в реальности. Но сборную России я знаю очень хорошо. Постоянно нахожусь в контакте с ребятами, был на последнем сборе. Они очень классно готовы физически. У них всё здорово.



Но мы гораздо слабее сборной Бельгии даже без Де Брёйне, даже с непонятным Азаром, даже если «красные дьяволы» находятся не в лучшей форме. А в начале турнира банально нельзя быть в ней. Но всё равно мы слабее.



Меня поразили коэффициенты на матч Бельгия — Россия. «Красные дьяволы» не такой уж и сильный фаворит. На победу сборной Бельгии дают коэффициент 1.76.



Считаю, что нужно просто ловить этот момент. Потому что, на мой взгляд, с вероятностью 80% сборная Бельгии выиграет этот матч. Не исключено, что встреча будет низовой. Но мне кажется, что надо ставить на победу «красных дьяволов», а болеть за сборную России.



В таком случае мы окажемся в идеальном положении. Либо мы дико радуемся победе, либо мы радуемся неплохому выигрышу. Отличный способ, который вряд ли будет доступен в матчах с командами Дании или Финляндии».