Нидерланды — Украина: прогноз Павла Занозина на матч Евро-2020

Футбольный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 Нидерланды — Украина.
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.16.
«Просто хочется посмотреть классный футбол. Потому что будут встречаться две яркие сборные. Нидерланды — очень молодая команда. Украина — чуть постарше, но тоже очень юная сборная, в которой есть подрастающие европейские звёзды. Это и Зинченко, и Малиновский.
Мне кажется, что голландцы получат большое сопротивление от украинцев. У оранжевых нет того поколения, которое было в конце нулевых. Оно могло считаться сильнейшим в мире. Но Нидерланды остаются командой, которая всегда претендует на высокие места.
Думаю, в этом матче надо отталкиваться не от результата, а от голов. Поэтому что обе команды очень любят атаковать. Они охотно и много забивают. Это показали товарищеские матчи.
Считаю, что ставка ТБ 2.5 гола выглядит наиболее вероятной в этой встрече. Если взглянуть коэффициент на это событие, то он завышен, как мне кажется. Этим надо пользоваться».
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