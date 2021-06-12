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Дания — Финляндия: где покажут в прямом эфире, смотреть онлайн, по какому телеканалу

Дания — Финляндия: где покажут в прямом эфире, смотреть онлайн, по какому телеканалу
Алексей Серяков
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12 июня состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 Дания — Финляндия. Начало игры — в 19:00 мск.

Матч состоится в Копенгагене (Дания). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами датчан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех финнов оценён экспертами в 9.50. А ставки на ничью принимаются за 4.30.

Букмекеры считают, что матч 1-го тура чемпионата Европы Дания — Финляндия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют датчане, сыграет коэффициент 1.16. Гол финнов оценён букмекерами коэффициентом 2.22. Поставить на «обе забьют» предлагается за 2.60.

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