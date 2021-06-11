Турция — Италия: прогноз Константина Генича на матч Евро-2020

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Турция — Италия.
Ставка: победа Италии и ТБ 1.5 за 1.92.
«Чемпионат Европы-2020 стартует в 2021 году из-за пандемии. Все перенеслось на один год. Да, с некоторыми изменениями и корректировками в календаре, например, Дублин отказался принимать матчи. Перенеслись матчи в Санкт-Петербург и Лондон. Но Рим остался, где как раз номинальные хозяева турки будут принимать Италию.
Все это пройдет на Олимпийском стадионе. Понятно, что матчи-открытия — это всегда волнение и нервы, скованность. Есть некоторая заблокированность в игроках, как говорил Тедеско.
Учитывая, что итальянцы номинальные «гости», то они обязательно постараются продлить свою беспроигрышную серию при Роберто Манчини. Эта серия достигает уже трех десятков матчей. Итальянцы подходят к этому турниру в очень хорошем состоянии. Я видел, как Италия играла с Чехией — потрясающая контрольная игра. Италия смотрелась бодро и подвижно, а самое главное, что в команде есть серьезная конкуренция.
Сборную Турции мы видели в Лиге наций против России. Не сказать, что команда — бей лежачего, но ничего особенного. Да, есть молодые и интересные футболисты, играющие в Италии. В общем, сборная Турции — непредсказуемая команда, а вот Италия все же более предсказуемая. Исходя из подготовительного периода и из того, что я видел и как готовятся команды, Италия должна выиграть.
В последних матчах Италия постоянно забивает минимум два. Если итальянцы сыграют строго, аккуратно в обороне, то два своих она забьет. То есть мой прогноз на матч-открытие чемпионата Европы Турция — Италия — победа Италии и тотал матча больше 1,5 за 1,92. Надеюсь, что первый прогноз на этот Евро будет успешным, и вся линейка прогнозов будет хорошей», — сказал Генич.
- 11 июня 2021
-
10:00
- 10 июня 2021
-
22:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 9 июня 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 8 июня 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00