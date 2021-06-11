Турция — Италия: прогноз Константина Генича на матч Евро-2020

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Турция — Италия.



Ставка: победа Италии и ТБ 1.5 за 1.92.



«Чемпионат Европы-2020 стартует в 2021 году из-за пандемии. Все перенеслось на один год. Да, с некоторыми изменениями и корректировками в календаре, например, Дублин отказался принимать матчи. Перенеслись матчи в Санкт-Петербург и Лондон. Но Рим остался, где как раз номинальные хозяева турки будут принимать Италию.



Все это пройдет на Олимпийском стадионе. Понятно, что матчи-открытия — это всегда волнение и нервы, скованность. Есть некоторая заблокированность в игроках, как говорил Тедеско.



Учитывая, что итальянцы номинальные «гости», то они обязательно постараются продлить свою беспроигрышную серию при Роберто Манчини. Эта серия достигает уже трех десятков матчей. Итальянцы подходят к этому турниру в очень хорошем состоянии. Я видел, как Италия играла с Чехией — потрясающая контрольная игра. Италия смотрелась бодро и подвижно, а самое главное, что в команде есть серьезная конкуренция.



Сборную Турции мы видели в Лиге наций против России. Не сказать, что команда — бей лежачего, но ничего особенного. Да, есть молодые и интересные футболисты, играющие в Италии. В общем, сборная Турции — непредсказуемая команда, а вот Италия все же более предсказуемая. Исходя из подготовительного периода и из того, что я видел и как готовятся команды, Италия должна выиграть.



В последних матчах Италия постоянно забивает минимум два. Если итальянцы сыграют строго, аккуратно в обороне, то два своих она забьет. То есть мой прогноз на матч-открытие чемпионата Европы Турция — Италия — победа Италии и тотал матча больше 1,5 за 1,92. Надеюсь, что первый прогноз на этот Евро будет успешным, и вся линейка прогнозов будет хорошей», — сказал Генич.