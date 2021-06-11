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Турция — Италия: ставка Василия Уткина на матч группы А Евро-2020

Турция — Италия: ставка Василия Уткина на матч группы А Евро-2020
Пётр Кондаков
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Российский спортивный журналист, телекомментатор, телеведущий, блогер, шоумен, актёр Василий Уткин сделал прогноз на матч чемпионата Европы Турция — Италия.

Ставка: победа Италии и ТМ 3.5 за 1.98.

«Турки команда уважаемая и серьёзная, выдающаяся футбольная нация, но даже со сборной России она имела серьезные проблемы. Что же с ними могут сделать итальянцы, которые ставят рекорд за рекордом, в отборочном турнире, в частности. Учитывая, что это стартовая игра и в ней неизбежна нервозность. Я полагаю нужно сделать двойную ставку вместе, это одна ставка – победа Италии и меньше 3.5 голов», — сказал Уткин.

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