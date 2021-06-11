Турция — Италия: прогноз Владимира Стогниенко на игру открытия Евро-2020

Спортивный комментатор и шеф-редактор Okko Спорт Владимир Стогниенко сделал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Турция — Италия.

Ставка: ТБ 2 за 1.73.



«Евро-2020 всё-таки начинается в 2021 году. Начинается такой игрой, которая может стать интересной и весёлой. У сборной Турции игра молодая, резвая, а итальянцы довольно солидно возвращаются на большой турнир после того, как пропустили чемпионат мира.



У Манчини команда умеет играть в атакующий футбол, она умеет держать мяч, эту команду много хвалят, она достаточно сбалансированная. Не удивительно, что эта команда не проигрывает уже почти 30 матчей. Манчини нравится работать в сборной, он находит какие-то интересные решения – 4-3-3, которые в обороне превращаются в 3-5-2.



Если итальянцев называют скрытыми фаворитами турнира, то турки скрытые фавориты группы. Команда интересная и сбалансированная. В отборе турки почти не пропускали, но последние матчи у них получились весёлыми, особенно встреча с голландцами.



На больших турнирах, как правило, играют в оборонительный футбол, потому что поставить эффективную оборонительную схему в короткие сроки всегда проще. Но формат турнира, при котором три команды из четырёх выходят из группы, позволяет рисковать чуть больше.



Тотал больше 2 – такой вариант можно рассмотреть. Это повод поверить в итальянскую симпатичную игру, озорную и интересную игру сборной Турции и человечество, которое любит такой футбол», — сказал Стогниенко.