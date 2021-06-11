Новак Джокович – Рафаэль Надаль: прогноз Анны Чакветадзе на полуфинал «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак Джокович – Рафаэль Надаль в 1/2 финала «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.



Ставка: индвидуальный тотал Надаля больше 20 геймов за 1.87.



«Нас ждёт уникальное противостояние двух монстров – Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.



Хорошо помнит Джокович прошлогодний финал – в пух и прах разнёс его испанец. Есть предположение, что Джокович поработает над собой. Конечно, то поражение сильно ударило по самолюбию серба, который терпеть не может проигрывать, к тому же так крупно. Я думаю, что не всё так просто сложится для Надаля, как это было в прошлогоднем финале.



Предпосылки к этому были. Если вы помните турнир в Риме, то там буквально несколько мячей спасли Рафаэля Надаля, он в неимоверной борьбе выиграл встречу. Джокович хорош, на задней линии не ошибается. Возможно, он излишне эмоционален, но тот момент, что они встречаются в полуфинале, может повлиять и на Надаля, потому что в полуфинале он проигрывал на «Ролан Гаррос», а вот в финалах никогда.



Если Джокович хочет обыграть Рафу, то ему нужно это делать сейчас. Обыграет или нет – это дело такое, но Рафа выиграет больше 20 геймов. Думаю, что легкой прогулкой для него эта встреча не будет», — сказала Чакветадзе.