Турция — Италия: ставка Александра Мостового на матч открытия Евро-2020

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Евро-2020 Турция — Италия.



Ставка: победа Италии и обе забьют за 4.30.



«Сборная Турции во второй раз подряд пробилась в финальный раунд чемпионата Европы. Команда заняла второе место на стадии группового этапа, где пропустила меньше всех и даже обыграла сборную Франции.



Неважно выступила команда в Лиге наций, где выиграла всего один поединок и покинула второй по силе дивизион этого турнира. В 2021 году подопечные Шенола Гюнеша не проигрывали и порадовали болельщиков успешным стартом в отборе на ЧМ-2022.



Восемь побед подряд без пропущенных голов – именно такая открытая серия у команды Роберто Манчини перед стартом главного футбольного турнира Европы.



Следом за максимальным результатом в квалификации на Евро-2020 «лазурная эскадра» взяла курс на такой же успех в отборе на чемпионат мира в Катаре, где выиграла все стартовые дуэли.



Два контрольных поединка перед сегодняшним матчем завершились с общим счетом 11:0 в пользу «скуадры адзуры».



Итальянцы в этой игре фавориты и одна из самых стабильных команд в отборочном турнире. Номинальные хозяева – команда непростая, причём со своим турецким характером. Уверен, что на этом первенстве Турция попортит нервы своим соперникам.



Беру во внимание, что это первый матч, и я не дам огромного преимущества итальянцам. Рискну и сделаю ставку на успех фаворита и голы в исполнении двух противников», — сказал Мостовой.