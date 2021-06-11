Турция — Италия: прогноз Эдуарда Мора на матч 1-го тура группового этапа Евро-2020

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Турция — Италия.



Ставка: ТБ 2.5 за 1.69.



«Матч-открытие чемпионата Европы. Несмотря на то что номинальные хозяева – Турция, матч будет проходить в Риме на стадионе «Олимпико». Это дополнительный плюс для сборной Италии.



Италия – явный фаворит в своей группе. Первое место команда должна брать. А вот остальные три команды равны. Хотя, возможно, Турция чуть сильнее остальных. От дебютного матча я жду боевую игру.



Италия с приходом Манчини играет всё лучше и лучше. Сначала тренер попробовал очень много футболистов. Сейчас уже сделан подбор ротации, состав уже наигрывается. В распоряжении Роберто перспективный набор молодых исполнителей. С ним Манчини играет немного не тот футбол, который раньше. Они уже не делают упор на обороне, а играют в атакующий футбол, комбинационный. При этом они не пропускают. Не пропускают потому, что мяч находится у Италии, они его просто не отдают. Это не тот футбол, который мы привыкли видеть от Италии в последние 20 лет. Они меняются в сторону владения мячом, в сторону атаки. Италия хороша.



Но и Турция прибавляет. Команда на хорошем ходу. Чалханоглу – лидер «Милана». Бурак провел фантастический сезон за «Лилль» во Франции, забил кучу голов. Он еще проявит себя.



Думаю, победит в этом матче Италия. Но Турция не может уйти без гола. Под командованием Шенола Гюнеша собраны хорошие футболисты, они не боятся Италии.



Думаю, этот матч будет результативным, команды будут много атаковать. Здесь мы увидим голы. Я склоняюсь к победе Манчини, но в первом матче может быть всё, что угодно. Поэтому мой прогноз – ТБ (2,5)», — сказал Мор.