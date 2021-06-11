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Турция — Италия: прогноз Артура Петросьяна на стартовую игру Евро-2020

Турция — Италия: прогноз Артура Петросьяна на стартовую игру Евро-2020
Пётр Кондаков
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на группового раунда Евро-2020 Турция — Италия.

Ставка: победа Италии по владению мячом с форой (-21) за 1.83.

«Сборная Италии нынче совсем не такая, какой мы привыкли ее видеть за последние десятилетия. Теперь это команда с явным акцентом на атаку и владение. «Скуадра адзурра», пожалуй, является главной темной лошадкой на Евро. Мало кто ждёт того, что она может выстрелить, а она может.

Турецкая сборная также несколько недооценена коэффициентами, между тем Шенолу Гюнешу удалось за то время, что он у руля, создать вполне боеспособную команду, притом что признанных звезд у них единицы.

Против больших команд турки выбирают оборонительную тактику и, как правило, играют без мяча с акцентом на контратаки. Почти не сомневаюсь, что в матче открытия всё будет именно так», — сказал Петросьян.

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