Турция — Италия: прогноз Артура Петросьяна на стартовую игру Евро-2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на группового раунда Евро-2020 Турция — Италия.
Ставка: победа Италии по владению мячом с форой (-21) за 1.83.
«Сборная Италии нынче совсем не такая, какой мы привыкли ее видеть за последние десятилетия. Теперь это команда с явным акцентом на атаку и владение. «Скуадра адзурра», пожалуй, является главной темной лошадкой на Евро. Мало кто ждёт того, что она может выстрелить, а она может.
Турецкая сборная также несколько недооценена коэффициентами, между тем Шенолу Гюнешу удалось за то время, что он у руля, создать вполне боеспособную команду, притом что признанных звезд у них единицы.
Против больших команд турки выбирают оборонительную тактику и, как правило, играют без мяча с акцентом на контратаки. Почти не сомневаюсь, что в матче открытия всё будет именно так», — сказал Петросьян.
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