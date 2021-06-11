«Фонбет» дарит 2000 рублей для ставки на чемпионат Европы!

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Беспроигрышная ставка — это ваша страховка от проигрыша. Если такая ставка зайдёт – вы получите свой законный выигрыш. Если ставка проиграет – ее номинал вернется на ваш счёт.
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