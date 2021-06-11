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«Фонбет» дарит 2000 рублей для ставки на чемпионат Европы!

«Фонбет» дарит 2000 рублей для ставки на чемпионат Европы!
Пётр Кондаков
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Считанные часы остаются до старта чемпионата Европы! В честь наступления долгожданного футбольного праздника официальный спонсор сборной России БК «Фонбет» подготовила акцию и бонусы для всех новых клиентов!

С 11 июня по 11 июля регистрируйтесь по промокоду FAN и получите беспроигрышную ставку номиналом 2000 рублей:

— Введите промокод FAN при регистрации на сайте или в мобильном приложении «Фонбет»;

— Получите беспроигрышную ставку 2000 рублей! Ее можно использовать только на матчи чемпионата Европы.

— Бонус действителен до 23:59 11.07; его можно применить один раз.

Сборная ждет вашей поддержки! Болейте за наших парней на чемпионате Европы и делайте ставки с приятными бонусами от«Фонбет»!

Беспроигрышная ставка — это ваша страховка от проигрыша. Если такая ставка зайдёт – вы получите свой законный выигрыш. Если ставка проиграет – ее номинал вернется на ваш счёт.

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