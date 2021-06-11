Турция – Италия, 11 июня: где смотреть матч открытия чемпионата Европы по футболу, ставки

В матче-открытии Евро-2020 11 июня 2021 года сыграют сборные Турции и Италии. Встреча пройдёт в Риме, на арене «Стадио Олимпико». Начало игры — в 22:00 мск, прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на Первом канале.
По оценке аналитиков, фаворит матча — сборная Италии. Сделать ставку на её победу можно с коэффициентом 1.57, это примерно 62% вероятности. Шансы Турции букмекеры оценили коэффициентом 7.60 (13%). На ничейный исход матча предлагают коэффициент 3.90 (25%).
Эксперты не ждут результативного футбола в матче-открытии Евро-2020. На ТБ 2.5 гола принимают ставки с коэффициентом 2.25, а на ТМ 2.5 можно поставить за 1.65. На то, что обе команды забьют, можно сделать ставку с коэффициентом 2.25, а на то, что хотя бы одна сборная не сможет поразить ворота соперника, дают коэффициент 1.55.
Помимо Италии и Турции в группе А Евро-2020 сыграют также команды Швейцарии и Уэльса.
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