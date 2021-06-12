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Уэльс — Швейцария: где будет трансляция, во сколько начало матча Евро, какой канал

Уэльс — Швейцария: где будет трансляция, во сколько начало матча Евро, какой канал
Алексей Серяков
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12 июня состоится матч групповой стадии Евро-2020 Уэльс — Швейцария. Начало игры — в 16:00 мск.

Матч пройдёт в Баку. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу швейцарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех Уэльса оценён экспертами в 3.95. Ставки на ничью принимаются за 3.05.

Букмекеры не считают, что матч Уэльс — Швейцария получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.69. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.40., на пенальти — за 3.40.

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