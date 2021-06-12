Дания — Финляндия: прогноз Эдуарда Мора на матч Евро-2020

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Дания — Финляндия.

Ставка: ИТБ 1.5 гола Дании за 1.86, победа Дании с форой (-1.5) за 2.55.

«Это команды из группы, где выступает сборная России. Это очень важная игра — объясню почему. Явный фаворит нашей группы — Бельгия, а Финляндия, на мой взгляд, явный аутсайдер. Последние игры финнов показали, что команда не очень сильна — умудрилась проиграть даже Эстонии. Думаю, финны займут четвёртое место в группе, а Россия и Дания будут бороться за второе место.



Сборная Дании сейчас находится в прекрасной форме. Не очень сильные команды она просто выносит, не пропуская, с немцами сыграла вничью. Много забивает, команда очень сильная. В воротах Шмейхель из «Лестера», в центре обороны игроки «Милана» и «Челси» Кьер и Кристенсен, впереди играет футболист «Барселоны» Брэйтуэйт Эриксен, которого мы все прекрасно знаем. Все остальные тоже играют в очень крепких клубах. Думаю, именно с ними Россия будет вести борьбу за второе место в группе.



К третьей игре, когда Россия будет играть против Дании, я считаю, что обе команды проиграют Бельгии и выиграют у Финляндии, поэтому у кого будет лучшая разница мячей, того и устроит ничья. С первых минут датчане постараются играть агрессивно и забить много, потому что разница мячей будет иметь колоссальное значение перед последним матчем в группе.



Думаю, что будет разрыв, поэтому мой первый прогноз, железобетонный — индивидуальный тотал Дании больше 1.5 гола. Для тех, кто любит коэффициенты побольше, — победа Дании с форой (-1.5)».