Бельгия — Россия: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Европы 12 июня

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Евро-2020 Бельгия — Россия.



Ставка: победа Бельгии с форой (-1) за 2.50.

«Очень сильный соперник достался России. Бельгийцы являются фаворитом группы и всего Евро. Там можно на две-три хорошие сборные насобирать футболистов.



Очевидно, что в этой паре фаворит — Бельгия. Россиянам будет очень тяжело, они, скорее всего, будут уповать на контратаки, на стандарты и на простую удачу. Такой Бельгии противостоять трудно. Тем более что они друг с другом в последние годы пару раз играли, и Россия ни разу успеха в матче с бельгийцами не добилась.



Если брать статистику последних матчей, то расстановка сил в их противостоянии сильно не поменяется. Команда Черчесова нестабильно выступает в последний год, может уверенно побеждать, но в других матчах — беспросветно проигрывать. Бельгия в этом плане играет более расчётливо и стабильно. У неё всего две ничьи в последних девяти матчах, остальные — победы.



Хотелось бы верить, что россияне смогут набрать хоть какие-то очки в этой встрече. Однако логика говорит о том, что Бельгия в стартовом матче возьмёт верх. Также, по моему мнению, выиграет она достаточно уверенно. Поэтому предложу поставить на победу бельгийцев с форой (-1) мяч».