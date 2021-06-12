Дания — Финляндия: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Европы по футболу

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Евро-2020 Дания — Финляндия.
Ставка: победа Дании с форой (-1) за 1.82.
«Сборная Дании пробилась на Евро-2020 со второго места и ни разу не проиграла. Здорово выступила в Лиге наций, где сумела занять второе место и опередила сборную Англии.
Мощно прошёл старт отбора на ЧМ-2022, где скандинавы одержали три сухие победы подряд и вышли на первое место в группе. Сборная Финляндии впервые сыграет на чемпионате Европы. Блестяще провели отборочный турнир, где уступили только Италии, при этом сумели обойти в турнирной гонке Грецию, Армению и Боснию и Герцеговину.
Скромно выглядят показатели Суоми в 2021 году, где дружина Маркку Канервы стартовала в отборе на чемпионат мира в Катаре с двух ничьих, следом за чем потерпела три фиаско подряд в товарищеских играх.
Я считаю, что в этой игре хозяева являются фаворитом не только за счёт своего поля. У датчан очень хорошая команда, в которой есть классные футболисты.
Нельзя не брать во внимание тот факт, что это первая игра для соперников в этом турнире, что станет дополнительной мотивацией. Конечно, в таких матчах может случиться что угодно, но всё же я рискну и сделаю ставку на уверенную победу датчан».
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