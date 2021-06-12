Дания — Финляндия: прогноз Константина Генича на матч Евро-2020

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Дания — Финляндия в 1-м туре группового этапа Евро-2020.



Ставка: победа Дании всухую за 1.97.

«Соперники сборной России по группе Дания и Финляндия сыграют в Копенгагене на стадионе «Паркен». Конечно же, датчане сейчас превосходно выглядят, в очень хорошей форме датская команда. Она играет очень убедительно. Только с Германией сыграли вничью. Хотя почему только — должны были проиграть, с другой стороны, и у них моменты были. Прекрасная передача Эриксена преобразовалась в гол Поульсена. До этого Дания выигрывала, чаще всего не пропускала. Так обыграли Израиль, Молдавию, Австрию (4:0). В последнем товарищеском матче Дания победила 2:0 Боснию.



Финны впервые сыграют на таком большом турнире. Тоже определённая скованность будет у финской сборной. Плюс они играют на выезде.



У себя на «Паркене» Дания редко кому может уступить. Что касается финнов, то и не вспомнишь, когда они в последний раз добивались победы. Это было в 2020 году — тогда победили Болгарию на выезде. Да, была ещё сенсационная победа над французами в товарищеском матче, но там скорее Франция себе проиграла. После этого — серия из шести матчей без побед, было там и четыре поражения. В последних двух играх перед Евро финны не забивали: 0:2 со Швецией и 0:1 с Эстонией.



Думаю, Дания с её обороной, достаточно крепко выстроенной игрой и на сей раз не пропустит и выиграет. Если сумеют сдержать Пукки и Похьянпало, то проблем у датчан быть не должно. Дания прекрасно понимает, что Россия играет с Бельгией, фаворитом группы, поэтому ей самой обязательно надо набирать три очка.



Мой прогноз — победа Дании всухую».