Крейчикова — Павлюченкова: прогноз Анны Чакветадзе на финал «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Барбора Крейчикова — Анастасия Павлюченкова в финале «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.
Ставка: победа Павлюченковой за 2.21.
«Никогда бы не подумала, что я это скажу, но в финале «Ролан Гаррос» встретятся Крейчикова и Павлюченкова.
Интересный будет матч, главное, чтобы не задрожали руки у Насти. Она играет лучше, чем Крейчикова, лучше готова. Если вы видели предыдущие матчи, то она играет в атакующем стиле, практически всё попадает, нет невынужденных ошибок. Блестяще, быстро передвигается по корту, хорошо видит мяч. Кажется, что в игре Павлюченковой нет изъянов, но это финал и может случиться мандраж.
А вот у Крейчиковой он вряд ли будет, потому что она уже отыгрывала матчболы в первом круге и в полуфинале. Кажется, что ничто её не собьет с толку — настолько она психологически стабильна. Но играет хуже.
Я всё-таки думаю, что если рука не дрогнет у Павлюченковой, то она выиграет «Ролан Гаррос».
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