Бельгия — Россия: ставка Александра Елагина с коэффициентом 3.62 на матч Евро-2020

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Евро-2020 Бельгия — Россия.

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 3.62.

«На старте турнира россияне получили очень серьёзного соперника. Бельгия — одна из сильнейших команд мира. Она возглавляет рейтинг ФИФА. У бельгийцев в составе игроки мирового уровня: Лукаку, де Брейне, Азар, Мертенс, Куртуа и другие. От одного перечисления фамилий захватывает дух.



Соперники прекрасно знают друг друга. Они выступали в одной отборочной группе нынешнего чемпионата Европы. Бельгийцы заняли в ней первое место, а сборная России — второе. Сборная Бельгии носит такое же прозвище, как и „Манчестер Юнайтед“ — »красные дьяволы". «Красным дьяволам» в 2019 наша сборная проиграла 1:3 и 1:4.



Надо сказать, что в новейшей футбольной истории России наша команда ни разу не смогла одержать победу над бельгийцами. Однако, были две ничьи 0:0 и 3:3.



Будем объективны. Фаворитом в предстоящем матче 12 июня будет сборная Бельгии. Несмотря на родные стены, если россияне сумеют не проиграть, это будет уже большой удачей.



Конечно, мы все желаем команде Станислава Черчесова успеха. Надеемся на лучшее, ставим всё же на голы. Предлагаю поставить на тотал больше 3.5 гола".