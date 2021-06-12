Бельгия — Россия: прогноз Отара Кушанашвили на матч Евро-2020

Шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч Евро-2020 Бельгия — Россия.
Ставка: ничья за 3.80.
«Ну что, дождались старта? Он был назначен на 1970 год и наконец-то из-за этого омерзительного ковида матч будет проведён. Первый матч сборной России состоится в Питере.
Я говорю, что будет ничья. Делюсь этим предположением, а вокруг хохот раздаётся. Ну какая ничья? Они говорят, что как в «Звёздных воинах», Бельгия — это одна галактика, а мы — другая. Я всё-таки считаю вот что.
Посмотрите, речь о первом матче. Глаза должны гореть. Один матч мы должны провести так, чтобы навсегда. Если начнём с ничьей, будем считать, что начало несрамное. Уж лучше, чем выступление Манижи и наших хоккеистов.
Не будет Де Брёйне, который в слезах ушёл с поля, получив травму в финале Лиги чемпионов. Если в сборной Бельгии никого не будет на поле, она всё равно будет сильнее России. Наши сыграют вничью с нулевым полем, потому что просто не попадут.
Давайте признаем, Бельгия в любом составе сильнее нас. Но что мы теряем? Всё равно на Мальдивы улетят после 0:6. Ничего мы не теряем, кроме чести. Ставлю на ничью в Питере».
- 12 июня 2021
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