Бельгия — Россия: прогноз Отара Кушанашвили на матч Евро-2020

Шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч Евро-2020 Бельгия — Россия.

Ставка: ничья за 3.80.

«Ну что, дождались старта? Он был назначен на 1970 год и наконец-то из-за этого омерзительного ковида матч будет проведён. Первый матч сборной России состоится в Питере.



Я говорю, что будет ничья. Делюсь этим предположением, а вокруг хохот раздаётся. Ну какая ничья? Они говорят, что как в «Звёздных воинах», Бельгия — это одна галактика, а мы — другая. Я всё-таки считаю вот что.



Посмотрите, речь о первом матче. Глаза должны гореть. Один матч мы должны провести так, чтобы навсегда. Если начнём с ничьей, будем считать, что начало несрамное. Уж лучше, чем выступление Манижи и наших хоккеистов.



Не будет Де Брёйне, который в слезах ушёл с поля, получив травму в финале Лиги чемпионов. Если в сборной Бельгии никого не будет на поле, она всё равно будет сильнее России. Наши сыграют вничью с нулевым полем, потому что просто не попадут.



Давайте признаем, Бельгия в любом составе сильнее нас. Но что мы теряем? Всё равно на Мальдивы улетят после 0:6. Ничего мы не теряем, кроме чести. Ставлю на ничью в Питере».