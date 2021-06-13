Австрия — Македония: прогноз Максима Калиниченко на матч Евро-2020

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Евро-2020 Австрия — Северная Македония.



Ставка: Македония не проиграет за 2.24.

«Встречаются две команды, борющиеся за третье место группы, на мой взгляд.



Это две достаточно ровные команды со своими плюсами и минусами. По моему мнению, они примерно одного уровня. Австрийцы плотно связаны с Германией, многие футболисты этой команды играют в Бундеслиге, что даёт свои преимущества этому коллективу.



У Македонии тоже много хороших легионеров в составе. Однако если сравнивать именно индивидуальные качества отдельных игроков, то Австрия немного впереди. Отсюда и котировки букмекеров, которые больше верят в успех именно хозяев поля.



Но не стоит так легко сбрасывать со счетов Северную Македонию. У неё хорошо поставлена командная игра, она уже всех один раз удивила, выйдя в финальный этап этого Евро. Возможно, эта команда готовит нам ещё какие-то сюрпризы.



Македонцы точно дадут бой австрийцам, игра будет нелёгкой для обоих соперников. Мне кажется, что играть они будут осторожно, ведь цена ошибки очень велика.



Я считаю, что Македония нас снова удивит и покажет хороший матч с Австрией. Предлагаю поставить на то, что македонцы в этой игре не уступят».