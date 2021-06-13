Австрия — Македония: где будет трансляция, во сколько начало матча Евро-2020
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13 июня состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Австрия — Северная Македония. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами австрийцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех македонцев оценён экспертами в 5.75. А ставки на ничью принимаются за 3.54.
Букмекеры считают, что матч 1-го тура чемпионата Европы Австрия — Северная Македония не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют австрийцы, сыграет коэффициент 1.21. Гол македонцев оценён букмекерами коэффициентом 1.79. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.
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