Австрия — Македония: где покажут в прямом эфире, смотреть онлайн, по какому каналу

13 июня состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Австрия — Северная Македония. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами австрийцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех македонцев оценён экспертами в 5.75. А ставки на ничью принимаются за 3.54.



Букмекеры считают, что матч 1-го тура чемпионата Европы Австрия — Северная Македония не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют австрийцы, сыграет коэффициент 1.21. Гол македонцев оценён букмекерами коэффициентом 1.79. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.