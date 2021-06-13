Бразилия — Венесуэла: прогноз Игоря Кытманова на матч Кубка Америки

Комментатор Игорь Кытманов дал прогноз на матч Кубка Америки между Бразилией и Венесуэлой.
Ставка: победа Бразилии с форой (-2) за 1.96.
«Так уж получилось, что для бразильцев этот Кубок Америки стал домашним. Бразилия, напомню, это лучшая команда отборочного цикла, которая в шести турах одержала победы. Она идёт уверенно на первой позиции в квалификации на ЧМ-2022. Понятно, что Кубок Америки — это отдельный турнир, но, с другой стороны, это продолжение успешных матчей бразильской команды, в последнее время отборы чемпионата мира им всегда удавалось выигрывать.
Бразилия выигрывала в последних встречах, как правило, скромно, на классе. Я думаю, что она одержит победу над командой Венесуэлы. Не будет здесь какого-то фантастического выноса, но свою фору в (-1.5) для тех, кто хочет подстраховаться, и (-2) для хорошего коэффициента команда Тито пробьёт.
Что касается сборной Венесуэлы, то здесь нет какого-то звёздного состава, глубокой скамейки запасных. Все говорят о второй победе подряд сборной Бразилии на Кубке Америки, но посмотрим. Я думаю, что сборная Венесуэлы не должна стать никаким серьёзным препятствием для команды Тито».
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