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Россия — Бельгия: беспроигрышное пари 2000 рублей к матчу Евро-2020

Россия — Бельгия: беспроигрышное пари 2000 рублей к матчу Евро-2020
Пётр Кондаков
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Сегодня, 12 июня, свой путь на Евро-2020 начнёт сборная России. Первый соперник команды Станислава Черчесова — сборная Бельгии. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 2000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!

Забери свой бонус в три простых шага:

1. Зарегистрируйся с промокодом FAN.

2. Пройди упрощённую идентификацию.

3. Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей на матчи Евро-2020.

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