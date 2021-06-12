Россия — Бельгия: беспроигрышное пари 2000 рублей к матчу Евро-2020
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Сегодня, 12 июня, свой путь на Евро-2020 начнёт сборная России. Первый соперник команды Станислава Черчесова — сборная Бельгии. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 2000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
Забери свой бонус в три простых шага:
1. Зарегистрируйся с промокодом FAN.
2. Пройди упрощённую идентификацию.
3. Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей на матчи Евро-2020.
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