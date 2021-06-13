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Англия — Хорватия: где смотреть матч Евро-2020, во сколько начало 13.06.2021

Англия — Хорватия: где смотреть матч Евро-2020, во сколько начало 13.06.2021
Алексей Серяков
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13 июня состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Англия — Хорватия. Начало игры — в 16:00 мск.

Встреча пройдёт в Лондоне. В прямом эфире матч покажет телеканал «Россия 1».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами англичан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех хорватов оценён экспертами в 6.30. А ставки на ничью принимаются за 3.92.

Букмекеры считают, что матч 1-го тура чемпионата Европы Англия — Хорватия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.19. Гол хорватов оценён букмекерами коэффициентом 1.84. Поставить на «обе забьют» предлагается за 2.35.

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