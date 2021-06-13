Англия — Хорватия: смотреть онлайн 13 июня, прямой эфир, какой телеканал покажет

13 июня состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Англия — Хорватия. Начало игры — в 16:00 мск.



Встреча пройдёт в Лондоне. В прямом эфире матч покажет телеканал «Россия 1».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами англичан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех хорватов оценён экспертами в 6.30. А ставки на ничью принимаются за 3.92.



Букмекеры считают, что матч 1-го тура чемпионата Европы Англия — Хорватия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.19. Гол хорватов оценён букмекерами коэффициентом 1.84. Поставить на «обе забьют» предлагается за 2.35.