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Австрия — Северная Македония: прогноз Константина Генича на матч Евро-2020

Австрия — Северная Македония: прогноз Константина Генича на матч Евро-2020
Алексей Серяков
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Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Австрия – Северная Македония в 1-м туре группового этапа Евро-2020.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.60.

«Матч пройдёт в Бухаресте на «Национале». Что ждать от этой пары — сказать затруднительно. Австрийцы неубедительно смотрятся в последнее время. Если взять пять игр, то там только одна победа — над Фарерами. И то там вымучили победу. После этого было поражение от Дании — 0:4, проиграли англичанам в товарищеском матче, ничего не забили словакам. Три матча подряд Австрия не забивает.

А Македония, в свою очередь, удивила многих победой над Германией на выезде (2:1) и над Казахстаном (4:0). Но это чемпионат Европы, это праздник и для тех, и для других, которые не сказать что часто играют на больших турнирах, особенно это касается македонцев.

Первый матч, волнение будет. Австрия не забивала в нескольких матчах подряд. Северная Македония вряд ли будет сильно раскрываться. Думаю, матч не должен получиться слишком результативным. Попробую взять вариант «тотал меньше 2.5 мяча».

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