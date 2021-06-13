Австрия — Северная Македония: прогноз Константина Генича на матч Евро-2020

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Австрия – Северная Македония в 1-м туре группового этапа Евро-2020.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.60.

«Матч пройдёт в Бухаресте на «Национале». Что ждать от этой пары — сказать затруднительно. Австрийцы неубедительно смотрятся в последнее время. Если взять пять игр, то там только одна победа — над Фарерами. И то там вымучили победу. После этого было поражение от Дании — 0:4, проиграли англичанам в товарищеском матче, ничего не забили словакам. Три матча подряд Австрия не забивает.



А Македония, в свою очередь, удивила многих победой над Германией на выезде (2:1) и над Казахстаном (4:0). Но это чемпионат Европы, это праздник и для тех, и для других, которые не сказать что часто играют на больших турнирах, особенно это касается македонцев.



Первый матч, волнение будет. Австрия не забивала в нескольких матчах подряд. Северная Македония вряд ли будет сильно раскрываться. Думаю, матч не должен получиться слишком результативным. Попробую взять вариант «тотал меньше 2.5 мяча».