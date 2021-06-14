Англия — Хорватия: результат матча Евро-2020, как сыграли, кто забил

Сборная Англии а стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) обыграла Хорватию со счётом 1:0 в матче группового этапа Евро-2020.

На 57-й минуте у англичан прошла быстрая атака. Филлипс с правого края сместился к центру и сделал передачу в штрафную, Рахим Стерлинг опередил защитника, выскочил на оперативное пространство перед воротами и пробил Ливаковича.

Ставки на победу сборной Англии принимались с коэффициентом 1.65: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1650 рублей. Успех Хорватии оценивался в 7.00, а ничья — в 4.30.

Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.93, тотал меньше 1.5 гола — за 1.70. На «обе забьют — нет» давали 1.80, на ничью в первом тайме и итоговую победу Англии — 4.00. Точный счёт 1:0 в пользу англичан оценивался в 6.50.