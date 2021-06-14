Англия — Хорватия: результат матча Евро-2020, как сыграли, кто забил
Поделиться
Сборная Англии а стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) обыграла Хорватию со счётом 1:0 в матче группового этапа Евро-2020.
На 57-й минуте у англичан прошла быстрая атака. Филлипс с правого края сместился к центру и сделал передачу в штрафную, Рахим Стерлинг опередил защитника, выскочил на оперативное пространство перед воротами и пробил Ливаковича.
Ставки на победу сборной Англии принимались с коэффициентом 1.65: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1650 рублей. Успех Хорватии оценивался в 7.00, а ничья — в 4.30.
Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.93, тотал меньше 1.5 гола — за 1.70. На «обе забьют — нет» давали 1.80, на ничью в первом тайме и итоговую победу Англии — 4.00. Точный счёт 1:0 в пользу англичан оценивался в 6.50.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 14 июня 2021
-
07:15
- 13 июня 2021
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:25
-
10:15
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:00
-
07:30
- 12 июня 2021
-
23:56
-
21:00
-
20:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам