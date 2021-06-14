Нидерланды — Украина: результат матча Евро-2020, кто победил, как сыграли, какой счёт

Сборная Нидерландов встретилась с национальной командой Украины. Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 состоялся на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и завершился со счётом 3:2 в пользу нидерландцев.



На 52-й минуте голом отметился Жоржиньо Вейналдум. На 59-й минуте оранжевые удвоили преимущество — отличился нападающий Ваутер Вегорст. Интрига в матче была возрождена на 75-й минуте, когда Андрей Ярмоленко нанёс обводящий удар со средней дистанции. Уже на 79-й минуте Украина сравняла счёт: Руслан Малиновский навесил со штрафного, Роман Яремчук замкнул подачу ударом головой. Но на 85-й минуте Дензел Дюмфрис забил победный гол.

Ставки на победу Нидерландов принимались за 1.60: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1600 рублей. Ничья оценивалась в 4.80, успех Украины — в 7.10.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.78, на тотал больше 4.5 гола — 5.55. «Обе забьют» шёл за 2.00, точный счёт 3:2 в пользу Нидерландов — за 29.0.