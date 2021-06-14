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Шотландия — Чехия: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Европы по футболу

Шотландия — Чехия: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Европы по футболу
Пётр Кондаков
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Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский сделал прогноз на матч Шотландия — Чехия.

Ставка: победа Шотландии за 2.90.

«Чехи традиционно играют с шотландцами сложно, три победы Шотландии подряд на это указывают. Кроме того, чехи на выезде играют в последнее время не здорово: в пяти матчах три поражения.

Важно учитывать, что этот матч будет для сборной Стива Кларка домашним, он пройдет на «Хэмпден Парк» в Глазго. Сборная там не проигрывает уже 2 года, с сентября 2019-го (тогда уступили сильной Бельгии).

Думаю, можно попробовать поставить на победу сборной Шотландии. Они сейчас хороши. Перед чемпионатом Европы показывали уверенные результаты. В том числе против сильной Голландии, с которой сыграли вничью.

Мне кажется, Шотландия очень соскучилась по игре на такой сцене и постарается взять дома все очки. Играю победу первой», — сказал Казанский.

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