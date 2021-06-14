Шотландия — Чехия: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Европы по футболу

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский сделал прогноз на матч Шотландия — Чехия.



Ставка: победа Шотландии за 2.90.



«Чехи традиционно играют с шотландцами сложно, три победы Шотландии подряд на это указывают. Кроме того, чехи на выезде играют в последнее время не здорово: в пяти матчах три поражения.



Важно учитывать, что этот матч будет для сборной Стива Кларка домашним, он пройдет на «Хэмпден Парк» в Глазго. Сборная там не проигрывает уже 2 года, с сентября 2019-го (тогда уступили сильной Бельгии).



Думаю, можно попробовать поставить на победу сборной Шотландии. Они сейчас хороши. Перед чемпионатом Европы показывали уверенные результаты. В том числе против сильной Голландии, с которой сыграли вничью.



Мне кажется, Шотландия очень соскучилась по игре на такой сцене и постарается взять дома все очки. Играю победу первой», — сказал Казанский.