Шотландия — Чехия: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Европы по футболу

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский сделал прогноз на матч Шотландия — Чехия.
Ставка: победа Шотландии за 2.90.
«Чехи традиционно играют с шотландцами сложно, три победы Шотландии подряд на это указывают. Кроме того, чехи на выезде играют в последнее время не здорово: в пяти матчах три поражения.
Важно учитывать, что этот матч будет для сборной Стива Кларка домашним, он пройдет на «Хэмпден Парк» в Глазго. Сборная там не проигрывает уже 2 года, с сентября 2019-го (тогда уступили сильной Бельгии).
Думаю, можно попробовать поставить на победу сборной Шотландии. Они сейчас хороши. Перед чемпионатом Европы показывали уверенные результаты. В том числе против сильной Голландии, с которой сыграли вничью.
Мне кажется, Шотландия очень соскучилась по игре на такой сцене и постарается взять дома все очки. Играю победу первой», — сказал Казанский.
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